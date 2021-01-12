أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات في تركيا ممثلي شركات تورطوا في أعمال فساد ورشوة مع ضباط في وزارة صناعة الدفاع التركية.

في العملية التي نفذت بالتنسيق مع رئاسة الصناعة الدفاعية في تركيا، تم اعتقال 6 ممثلين عن الشركات الأجنبية بعد ثبوت تورطهم في، نقل مشاريع رئاسة الصناعة الدفاعية (SSB) إلى مسؤولي الشركات الأجنبية والحصول على رشاوى في المقابل.

وذكر البيان المكتوب الذي نشره مكتب المدعي العام في أنقرة، أنه في نطاق عمليات الاستخبارات الوقائية التي نفذتها هيئة الاستخبارات التركية، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في تقديم تفاصيل مناقصات مقابل رشوة.

ونتيجة التنسيق بين هيئة الاستخبارات التركية وإدارة شرطة محافظة أنقرة لمدة عام واحد، تبين أن ضباط صناعة الدفاع التركية نقلوا معلومات العطاء والمشروع والمشتريات والتكلفة / التسعير إلى مسؤولي الشركات التركية العاملين في قطاع الدفاع ويمثلون شركات أجنبية، وقدموا الأمن المالي في المقابل. كما ظهر أن مسؤولي الشركة تبادلوا المعلومات المذكورة أعلاه مع الشركات الأجنبية التي يمثلونها واستفادوا من المناقصات والمشاريع.

وأسفرت العملية أيضًا عن ضبط مبالغ كبيرة من الدولارات واليورو عقب تفتيش منازل ومواقع عمل المشتبه بهم، فضلاً عن ضبط المواد الرقمية الخاصة بالمتهمين.