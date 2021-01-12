أنقرة (زمان التركية)- انخفضت أصول صندوق التأمين ضد البطالة إلى أقل من 100 مليار ليرة تركية، لأول مرة منذ خمس سنوات، فيما تقول البيانات الرسمية الحديثة إن عدد العاطلين عن العمل انخفض.

وانخفضت أصول صندوق التأمين ضد البطالة بمقدار 28 مليار ليرة تركية في عام 2020 بسبب زيادة البطالة والمدفوعات.

ونهاية ديسمبر الماضي، كان إجمالي أصول الصندوق 103.2 مليار ليرة تركية، واعتبارًا من 8 يناير الحالي، بلغت أصول الصندوق 99.9 مليار ليرة تركية.

وبالتالي، انخفض إجمالي أصول الصندوق إلى أقل من 100 مليار ليرة تركية لأول مرة منذ عام 2015. وانخفضت حصة بدل البطالة إلى 12.6٪

في عام 2020، بلغ دخل صندوق البطالة 38.3 مليار ليرة تركية، وبلغت النفقات 66.6 مليار ليرة تركية.

لوحظت تغييرات جذرية في تكوين نفقات الأموال، وبينما كانت حصة إعانات البطالة من إجمالي الإنفاق 27.4٪ في عام 2019، فقد انخفضت إلى 12.6٪ في عام 2020.

وبلغ مجموع بدل العمل القصير ومدفوعات دعم الأجور النقدية، المرتبطة إلى حد كبير بالوباء، 34 مليار ليرة تركية.

ووفق البيانات الرسمية بلغ معدل البطالة في تركيا، لشهر أكتوبر 2020، 12.7 بالمئة. وقال معهد الإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص.

ووفق البيانات الرسمية التي تشكك بها المعارضة يبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و 5 آلاف شخص.

والشهر الماضي كذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة في تركيا، حيث أوضح الاتحاد أنها ارتفعت لتصل إلى 26.4%.

اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، قال في ديسمبر الماضي إن نسبة البطالة التي تبلغ 12.7% وفق هيئة الإحصاء غير صحيحة، والنسبة الحقيقية للبطالة في تركيا خلال شهر