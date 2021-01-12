أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الثالثة ضمن أقل الدول الأوروبية في معدلات التوظيف بنسبة توظيف بلغت 43.6 في المئة.

وسجلت كوسوفو أدنى معدلات توظيف بين الدول الأوروبية بنسبة توظيف بلغت 24.1 في المئة تلتها مولدوفا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 40.1 في المئة.

وتشير البيانات إلى تسجيل سويسرا أعلى معدلات توظيف في أوروبا بنسبة توظيف بلغت 79.7 في المئة تلتها هولندا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 77.6 في المئة ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 75.8 في المئة.

وجاءت قائمة أقل خمس دول في معدلات التوظيف على النحو التالي:

– كوسوفو (24.1 في المئة)

– مولدوفا (40.1 في المئة)

– تركيا (43.6 في المئة)

– مقدونيا (46.6 في المئة)

– إسبانيا (48.43 في المئة)

بينما جاءت قائمة أعلى خمس دول في معدلات التوظيف على النحو التالي:

– سويسرا (79.7 في المئة)

– هولندا (77.6 في المئة)

– ألمانيا (75.8 في المئة)

– إنجلترا (75.2 في المئة)

– أيسلندا (75 في المئة)

عزوف النساء عن العمل

من جانبها، ذكرت صحيفة سوزجو التركية أن جميع المؤشرات تشير إلى تأثر القوة العاملة من النساء سلبا بفيروس كورونا المستجد أكثر من الرجال، حيث عزز الفيروس من الحاجة إلى جهود الرعاية، وهو ما دفع النساء إلى العزوف عن العمل لعدم التوصل إلى حل لهذا الوضع.

هذا وأسفرت المشكلات التي تواجهها الشركات في ظل هذا الوضع عن انفصال النساء عن سوق العمل بنسبة أكبر من الرجال.

وفي تركيا انخفضت أصول صندوق التأمين ضد البطالة بمقدار 28 مليار ليرة تركية في عام 2020 بسبب زيادة البطالة والمدفوعات.

ووفق البيانات الرسمية بلغ معدل البطالة في تركيا، لشهر أكتوبر 2020، 12.7 بالمئة. وقال معهد الإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص.

ووفق البيانات الرسمية التي تشكك بها المعارضة يبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و 5 آلاف شخص.

والشهر الماضي كذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة في تركيا، حيث أوضح الاتحاد أنها ارتفعت لتصل إلى 26.4%.

اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، قال في ديسمبر الماضي إن نسبة البطالة التي تبلغ 12.7% وفق هيئة الإحصاء غير صحيحة، والنسبة الحقيقية للبطالة في تركيا خلال شهر