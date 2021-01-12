أنقرة (زمان التركية)ــ وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بمنطقة باموكالي في ولاية دنيزلي جنوب غرب تركيا.

إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، قالت اليوم الثلاثاء، إن الزلزال وقع الساعة 09:30 وعلى عمق 7.24 كيلومترات.

وقال محافظ دنيزلي، علي فؤاد عتيق إنه لا يوجد موقف سلبي فيما يتعلق بالزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات والذي وقع في منطقة باموكالي.

وصرح عتيق لوكالة الأنباء التركية “الاناضول” بأن الزلزال الذي وقع في منطقة باموكالي شعر به السكان أيضًا في وسط المدينة.

عتيق قال “وقع زلزال بقوة 4 درجات في دنيزلي، ومركزه منطقتنا باموكالي. ونحن نتابع التطورات عن كثب. ولا يوجد وضع سلبي مرت حتى الآن. اللهم يحمي بلادنا وأمتنا من كل الكوارث”.

يذكر أن مساء أمس الأول ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريخترالعاصمة أنقرة، ولم تسجل أي سلبيات بعد وقوعه.