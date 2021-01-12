أنقرة (زمان التركية)- فاز فريق فنربخشة التركي على نظيره أرضروم سبور بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف فنربخشه مرت هاقان يانداش في الدقيقة 50، ديميتريس بيلكاس في الدقيقة 48، سنان جوموش في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة يكون فنربخشه اقترب من صدارة الدوري التركي الممتاز، حيث بات يحتل المركز الثاني بإجمالي عدد نقاط 35.

أما أرضروم سبور فيأتي في نهاية الدوري التركي بالمركز الـ21، بإجمالي نقاط 13.

ويتصدر الدوري التركي فريق بشيكتاش بإجمالي 35 نقطة، بينما يأتي فريق جلطة سراي في المركز الثالث بإجمالي نقاط 33.