(زمان التركية)- ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعمال الدورة (50) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 حضوريا من فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية، وعبر آلية الفيديو كونفرانس.

وقال بيان صادر عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبو الغيط افتتح أعمال اللجنة بكلمة أشار فيها إلى حجم الآثار السلبية والأعباء التي تتحملها الدول العربية بسبب استمرار جائحة كورونا، والتي تتطلب مزيداً من اليقظة والجهود لدعم صمود المجتمعات العربية. كما أكد على أهمية محور هذه الدورة التي تناولت بشكل أساسي موضوع “التحول الرقمي في الاقتصادات العربية” لما له من أهمية في تطوير الدول العربية اقتصادياً واجتماعياً، وشدد في ذات السياق على أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة الالكترونية.

ورحب الأمين العام في كلمته أيضاً بمشاركة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية ضيفاً علي اللجنة والذى عرض عدة مبادرات وأفكار بشأن التعاون بين المنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص في مجال البحث العلمي علي وجه الخصوص.

وذكر البيان أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات الهامة، حيث اطلع الأمين العام على الأوراق والمساهمات والأفكار العملية التي تقدمت بها المنظمات العربية المتخصصة لمجابهة فيروس كورونا، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية.

وفى سياق متصل، أفاد المصدر بأن اللجنة أعربت عن سعادتها وتشجيعها لمقترح الدكتور طلال أبو غزالة لإنشاء جامعة رقمية تحت مظلة جامعة الدول العربية وتشجيع بناء وتعزيز المزيد من الشراكات بين المنظمات العربية والقطاع الخاص العربي في مجال البحث العلمي والسيبراني.

تجدر الاشارة الي أن اللجنة تعقد بشكل نصف سنوي برئاسة السيد الأمين العام وعضوية السادة المدراء العامين ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة، وهى أعلى هيئة في منظومة العمل العربي المشترك وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية.