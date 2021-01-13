أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة سيفاس وسط تركيا، خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث ارتفعت الحرارة في المدينة إلى 18 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة تشهدها منذ عام 1930 وذلك في الوقت الذي يتوجب فيه انخفاض درجات الحرارة بالمدينة وسقوط الثلوج عليها.

وأسفر ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة عن اكتظاظ شوارع وميادين المدينة وخصوصا ميدان الجمهورية وحي المحطة وشارع أتاتورك بالمواطنين.

وكان يناير/ كانون الثاني من عام 2010 قد شهد أعلى درجات حرارة بالمدينة، بحسب الموقع الالكتروني للإدارة العام للأرصاد الجوية. وكانت درجات الحرارة حينها قد بلغت 14.6 درجة مئوية.

هذا وتشير المعلومات الواردة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني عام 1950 أقل درجات حرارة بالمدينة على الإطلاق التي بلغت 31.2 درجة مئوية تحت الصفر.