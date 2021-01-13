أضنة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات في تركيا مذكرات توقيف بحق 55 مشتبهاً بهم، بينهم 12 ضابط شرطة، في إطار تحقيق ضد تنظيم إجرامي في ولاية أضنة.

وبدأ مكتب المدعي العام في أضنة تحقيقًا ضد المشتبه بهم المزعوم تورطهم في “القتل” و “تهريب الأسلحة والمخدرات” و”النهب” من خلال إنشاء منظمة الجريمة المنظمة.

فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لإدارة شرطة المقاطعة، بدعم من فرق العمليات الخاصة، شنت عملية متزامنة عند الفجر لاعتقال 55 مشتبهاً بهم، من بينهم مفوض و11 ضابط شرطة، صدرت بحقهم مذكرة توقيف.

فتشت الشرطة بعض المنازل بعد كسر أبوابها وتم اعتقال العديد من المشتبه بهم في العملية. ونقل المشتبه بهم إلى مقر الشرطة بعد الفحص الطبي في وحدة الطب العدلي في أضنة.