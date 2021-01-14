أنقرة (زمان التركية)- قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض، في تركيا، علي باباجان، إن دعم الشعب الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية لتحالف حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية الحاكم يتناقص يومًا بعد يوم.

وأضاف باباجان أنه لا يوجد شخص حاليًا سعيد في تركيا، باستثناء المستثمر الأجنبي الذي يدخل ليستفيد من سعر الفائدة المرتفع ويضعه في جيبه.

كما أوضح رئيس حزب الديموقراطية والتقدم أنه لم يتم حل أي مشكلة في ظل نظام الحكم الرئاسي، بل على العكس تماما زادت المشاكل، مشيرا إلى أنه من أهم مشاكل نظام الحكم الرئاسي أن الرئيس حزبي ومنحاز.

كما ألمح باباجان إلى إقدام التجار والمزارعين على البيع بخسارة لسداد ديونهم، مشددا على أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة بالتأكيد على حل مشكلة الفقر والبطالة.

وخلال حديثه عن لقاح فيروس كورونا الذي بدأت أولى مراحل التطعيم به، قال باباجان، إنه يجب توزيع اللقاح بشكل عادل وشفاف، فلا يجب أن يقتصر على أشخاص معينة، لأن ذلك سيلحق الضرر الكبير بتركيا.