أنقرة (زمان التركية)- قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده تجري حاليا مفاوضات مع روسيا من أجل شراء دفعة ثانية من صواريخ إس-400.

وأكد أكار أن طلبا أمريكيا مثل إعادة منظومة الصواريخ الروسية، سيتسبب في أزمة.

وفي الوقت نفسه دعا أكار الولايات المتحدة الأمريكية إلى الابتعاد عن لغة التهديد بالعقوبات على تركيا، مشددا على ضرورة حل المشاكل عن طريق لغة الحوار ثم الحوار.

وتابع أكار: “نحن على قناعة بضرورة الحوار ثم الحوار. من دون حوار ومع مبادرات مثل العقوبات أو خطابات التهديد لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة”.

وأضاف الوزير التركي أنه إذا أراد الجانب الأمريكي حلا فيمكن التوصل إليه من خلال العمل على المستوى الفني.

وأشار أكار إلى أن تركيا كانت بحاجة لشراء نظام دفاع جوي بسبب زيادة المخاطر التي تواجهها، فحاولت شراء باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية، وسلسلة صواريخ Aster من فرنسا-إيطاليا، ولكن لم تتمكن من ذلك، فاضطرت لشراء منظومة الدفاع الروسية.

وأضاف الوزير التركي أنهم التقوا بالولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين من أجل شراء منظومة دفاع جوي، متابعا: “ولكن لسوء الحظ، لم نتمكن من الحصول على إجابات مناسبة حول قضايا مثل التكلفة ونقل التكنولوجيا وشروط الدفع والتسليم والإنتاج. كان علينا توفير هذا لبلدنا من روسيا، التي استجابت بشكل إيجابي”.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات استهدفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين بعد شراء الهيئة منظومة “إس-400”.