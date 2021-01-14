أنقرة (زمان التركية)- أشعل المراهق الألماني، مارتن تول، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره 3 صورا لولاية ماردين التركية تعود لقرن من الزمان.

تول الذي نشر الصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب عليها “ماردين في يوم من الأيام”.

وأوضح المراهق الألماني أن هذه الصور التي تعود لعام 1917، حصل عليها من ألبوم الصور الخاص بجده.

والصور التي تم التقاطها لولاية ماردين أثناء الحرب العالمية الأولى، تضمنت شارع ماردين الرئيسي، ومسجد الريحانية، ومسجد شاهيدية ومدرسة التونبوغا.

وأشار تول إلى أنه لا يعرف أن كان جده (كان يعمل سائقا في ماردين) هو الذي التقط الصور، أم أنه حصل عليها من مصور هناك.

وحظيت الصور المحفوظة جيدًا والتي شاركها تول بتقدير كبير من قبل سكان ماردين على الصفحة.