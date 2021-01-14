أنقرة (زمان التركية)- كشفت شركة بحثية أمريكية عن براءة اختراع خاصة بشركة هواوي تتعلق بتطويرها نظام ذكاء اصطناعي يحدد الأشخاص الذين يبدو أنهم من أقلية الإيغور من بين المشاة.

وأوضحت شركة الأبحاث التي تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، أن نظام هاواوي الذي يسمح باكتشاف الأويغور قد تم تسجيله للحصول على براءة اختراع.

وكانت هواوي قد سجلت براءة الاختراع هذه في يوليو 2018 بالاشتراك مع الأكاديمية الصينية للعلوم.

وتصف براءة الاختراع طرق استخدام آليات الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم العميق لتحديد ملامح مختلفة للمارة الذين تم تصويرهم فوتوغرافيا أو بالفيديو في الشارع.

كما تسرد كذلك السمات التي يمكن استهداف الشخص على أساسها، والتي يمكن أن تشمل أبناء عرقية الهان (الهان وهو الجماعة العرقية الأكبر في الصين أو الإيغور).

و كانت هواوي قد نفت ذلك مؤكدة أنه لم يتم تصميم أي من تقنياتها لتحديد المجموعات العرقية، وهي تخطط الآن لتغيير براءة الاختراع.

وينتمي الإيغور إلى مجموعة عرقية تعيش بشكل أساسي في مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب الصين. فيما تُتهم السلطات الحكومية الصينية باستخدام تقنيات عالية للمراقبة ضدهم واحتجاز العديد منهم في معسكرات العمل القسري، حيث يتم فصل الأطفال أحيانًا عن آبائهم.

وهواوي ليست المتهم الوحيد في هذا المجال، حيث تم الكشف أيضاَ عن براءات اختراع تخص شركتي Sensetime للذكاء الاصطناعي و Megvii للتعرف على الصور.

وتقول مايا وانغ، من هيومن رايتس ووتش، إن مثل هذا الاستهداف والاضطهاد للأشخاص على أساس عرقهم سيكون غير مقبول تمامًا، يظل الاضطهاد والتمييز الشديد ضد الإيغور في العديد من جوانب الحياة في الصين دون رادع لأن الإيغور ليس لديهم سلطة في الصين.