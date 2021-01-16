أنقرة (زمان التركية)- فاز تلميذ تركي، بالمركز الأول عالميا في مسابقة كاريبو Caribou الدولية للرياضيات المنعقدة في كندا.

التلميذ التركي يوسف أيمن فاليجا أوغلو الذي نافس 2557 طالبا على مستوى العالم في المسابقة، يبلغ من العمر 8 سنوات، ويدرس في مدرسة “الشهيد صلاح الدين” الابتدائية في ولاية هكاري التركية ذات الأغلبية الكردية.

وتمكن فاليجا أوغلو من الإجابة على كل أسئلة مسابقة “كاريبو” التي تتخذ من كندا مقرا لها.

وقال فاليجا أوغلو إنه استشار والده لدخول المسابقة، فوافق وبالتالي شارك فيها وأجاب على كل الأسئلة، وأصبح الأول.

أما والده أورهان فاليجا أوغلو، فقال: يوسف جيد جدًا في الرياضيات، وعندما دعمناه، حقق هذا النجاح. نحن سعداء جدًا. نحن فخورون به”.

وعلق رجب سافاش معلم يوسف على نجاحه حيث قال: يوسف ناجح جدًا في دروس الرياضيات. إنه فتى مميز. عندما تقدم للامتحان، كنا على يقين من أنه سيحقق النجاح اللازم. لقد كان نجاحا كبيرا آمل أن يحقق جميع الأطفال هذا النجاح”.