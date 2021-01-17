أنقرة (زمان التركية) – تعادل نادي طرابزون سبور مع منافسه أنطاليا سبور بهدف لكل منهما خلال ضمن الأسبوع التاسع عشر من الدوري التركي الممتاز.

وانتهت مسيرة انتصارات طرابزون سبور، التي استمرت لمباراتين، في الوقت الذي رفع فيه أنطاليا سبور سلسلة انتصاراته المتواصل بقيادة أرسون يانال إلى أربع مباريات.

وأحرز لاعب أنطاليا سبور، أميلتون، أول أهداف المباراة في الدقيقة الخامس والعشرين، بينما أهدى لاعب نادي طرابزون سبور، بانيك أفوبا، ناديه هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وواصل نادي أنطاليا سبور المباراة بعشرة لاعبين بعدما حصل لاعبه أرسان آدم جولوم على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

ولم ينجح لاعب نادي طرابزون سبور، جاليب أكوبان، في تسديد ركلة الجزاء التي اقتنصها ناديه في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي أنطاليا سبور إلى 25 نقطة، في حين ارتفع رصيد نادي طرابزون سبور إلى 27 نقطة.