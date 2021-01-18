أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، أن مدبري انقلاب 1997 سيقدمون على تصفية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبًا.

داود أوغلو ادعى أن أردوغان تحت “الوصاية” حاليًا، وقال إنه تحت وصاية من تبقوا من انقلاب 28 فبراير 1997 العسكري، متابعا: “أحذركم من أنه سيتم أيضًا تصفية السيد أردوغان قريبًا”.

وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان حاليا في مفترق طرق، وأن انتصار تحالف الجمهور (المكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية) في الانتخابات المقبلة سيكون صعب جدا.

كما تحدث داود أوغلو عن إجبار حزب العدالة والتنمية للشعب على الانضمام إلى حزبهم، من خلال عرض وظائف أو امتيازات أخرى، متسائلا: “هل هذا هو مفهوم السياسية بالنسبة لكم؟!”.

واستنكر داود أوغلو مجددا الاعتداء الذي تعرض له نائبه في الحزب سلجوق أوزداغ، مشيرا إلى أن أوزداغ أجرى عملية جراحية أمس بسبب شدة إصابته، حيث تم تنفيذ الاعتداء عليه بهدف القتل.

وأكد داود أوغلو أنه يتم مهاجمة حزبه المستقبل، لأنهم يعرفون أن قواعد اللعبة السياسية قد تغيرت في تركيا مع ولادة هذا الحزب، على حد تعبيره.