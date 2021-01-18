القاهرة (زمان التركية)ـــ كشف قريب للفنان المصري عبد الحليم حافظ عن مفاجأة حول جثمانه، وهي أنه لم يتحلل رغم مضي 31 عامًا على موته.

وقال محمد شبانة نجل شقيق الفنان المصري الراحل، في حوار مع “تليفزيون اليوم السابع” إن جثمان عبد الحليم ظل بوضعه الطبيعي منذ دفنه، حيث قال: “ذهبت لدار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد الحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما”.

أضاف: “نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر.. لقيتهم بيقولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك”، مضيفا: “نزلت وشفت حاجة جميلة، وهي أن عمي عبد الحليم نايم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل حاجة زي ما هي سليمة متحللتش”.

وتابع قائلا: “لما سألت قالولي إنه كان بيعمل أعمال خير كتير جدا، ومش بيحكي عن الحكاية دي لأنه مش بيحب يظهر في الصورة”، مشيرا إلى أنه كان رافضا الحديث عن تلك القصة. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكد أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريبا للعندليب، يذكر فيها أسباب عدم زواجه من سعاد حسني وبدايته معها، وقصص حبه جميعا، وعلاقاته ببليغ حمدي وعبد الوهاب وغيرهما.

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