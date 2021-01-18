أنقرة (زمان التركية) – قررت منصة الأفلام والمسلسلات الرقمية، نتفليكس، عرض فيلم جديد كل أسبوع على مدار العام الجاري.

وذكرت قناة سي إن إن إنترناشيونال أن منصة نتفليكس قررت الالتقاء مع مشاهديها أسبوعيا بفيلم جديد طوال عام 2021.

وتضم قائمة الأفلام التي تخطط منصة نتفليكس عرضها هذا العام فيلم ” Don’t Look Up ” الذي يشارك به كل من ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس وميريل ستريب والمغنية أريانا غراندي.

ويرجع قرار منصة نتفليكس هذا إلى عدة أسباب من بينها إغلاق صالات السينما حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والعجز عن إجراء العرض الأول للأفلام الجديدة بالصالات الكبرى.