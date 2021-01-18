أنقرة (زمان التركية)- قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن أجزاء كبيرة من تركيا، أصبحت في مواجهة مع الجفاف الشديد مع انطلاق عام 2021.

وأوضحت ناسا أن منسوب المياه في السدود في تركيا قد انخفض، فضلا عن انخفاض معدل هطول الأمطار بشكل واضح.

كما تشير ناسا إلى أن خزانات المياه في إسطنبول التي توفر المياه لصالح 15 مليون شخص يعيشون في المدينة، انخفضت إلى أدنى مستويات تخزين المياه منذ 15 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن اسطنبول يمكن أن تتعرض للجفاف في غضون بضعة أشهر إذا استمرت الظروف الحالية بسبب نقص الأمطار وارتفاع الطلب على المياه، واعتبارًا من 13 يناير 2021، تبلغ معدلات التخزين في سبعة خزانات على الأقل حول اسطنبول أقل من 25٪.

وأكد التقرير أن الزراعة يمكن أن تتعرض لخطر كبير إذا استمرت الظروف على هذا النحو، متابعا: “يأتي الجفاف بعد مواسم قليلة من قلة هطول الأمطار. في عام 2019، كانت أشهر الصيف والخريف محرومين في الغالب من الأمطار، وانخفضت مستويات المياه في الخزانات. ثم كان 2020 هو العام الأكثر جفافاً في السنوات الخمس الماضية، مع قلة هطول الأمطار في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أن المزارعين في سهل قونية شهدوا انخفاضًا بنسبة 38 في المائة في هطول الأمطار بين شهري يوليو وديسمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مشيرا إلى أن نقص هطول الأمطار في الأشهر الستة الماضية أدى إلى انخفاض كبير في محصول الحبوب وترك المزارعين في حالة عدم يقين كبيرة للفترة المقبلة.