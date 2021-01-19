أنقرة (زمان التركية) – تعرض الممثل التركي الشهير، تولغان سايشمان، لحادث سيارة برفقة صديقه أثناء عودتهما من إزمير بعد الانتهاء من مقابلة عمل.

وكان سايشمان قد توجه برفقة أحد أصدقائه المقربين يدعى تونجاي خلال الأسبوع الماضي إلى مدينة إزمير من أجل مقابلة عمل.

وأثناء عودتهم إلى إزمير تعرضا إلى حادث سيارة بالقرب من مدينة يالوفا، حيث انقلبت السيارة، التي يقودها صديق سايشمان، أثناء محاولته تفادي سيارة أخرى أمامهم تعرضت لحادث مروري.

ولم يتعرض كل من سايشمان وصديقه إلى أية إصابات خطيرة بفضل وسائد الأمان بالسيارة وربطهم أحزمة الأمان.

هذا وتم نقل سايشمان وصديقه إلى المستشفى الذي غادراه بعد معالجتهما من إصابة خفيفة في الساق.

ومن الأعمال الدرامية والسينمائية التي شارك بها تولغان سايشمان “مسلسل الوداع روميل، مسلسل سنوات الصفصاف، مسلسل ليلى، مسلسل حب في مهب الريح، مسلسل لن أتخلى أبداً، فيلم خسوف الحب، فيلم لعبة القدر، فيلم المنفى، فيلم اللعبة البيزنطية”.