أنقرة (زمان التركية) – نقل الصحفي التركي دنيز زيريك، تعليق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، على الاعتداءات مؤخرا على شخصيات لديها وجهة نظر معارضة للحكومة، واصفا ذلك بأنه “يعيد للأذهان ما قبل انقلاب عام “1980”.

وتعرض نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ لاعتداء يوم الجمعة الماضي بعد اعتداء على الصحفي أوغور أوغلو، الذي كان قد أجرى معه حوارا صحفيا في وقت سابق من اليوم ذاته.

وفي مقاله اليوم بصحيفة سوزجو، تناول زيريك الاعتداء على عدد من الصحفيين والسياسيين خلال الآونة الأخيرة مفيدا أن الصحفيين لا يمتلكون سوى قلمهم في مواجهة الإساءات التي يتعرضون لها.

وذكر زيريك في مقاله أنه تباحث هاتفيا مع كليجدار أوغلو وسأله عن رأيه، مفيدا أن كليجدار أوغلو أجاب عن سؤاله بالقول إن “الاعتداء على الصحفيين والسياسيين ليس صائبا أبدا وأنه بإمكان السياسي انتقاد كتابات الصحفي وأن يراها مخطئة وحينها يتواصل معه ويوضح له أن كتاباته ليست صحيحة ويبلغه الحقيقة”.

وأضاف زيريك أن كليجدار أوغلو أكد أن الاعتداء على الشخصيات التي يستهدفها السياسيون “أحداث تعيد للأذهان ما قبل انقلاب عام 1980. معاداة الصحفيين واستهدافهم ليس صائبا، ويتوجب علينا تسليط الضوء على هذا كسياسيين عايشوا ما قبل انقلاب 1980”.