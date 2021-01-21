أنقرة (زمان التركية)- تخطط تركيا اعتبارًا من عام 2021، لبناء سجون جديدة بميزانية تبلغ 11 مليار و104 مليون ليرة تركية.

ذلك وفق البرنامج الاستثماري لعام 2021 الذي نشرته الرئاسة التركية، ويشير إلى أن حجم المنطقة المغلقة للسجون قيد الإنشاء تجاوزت 5.3 مليون متر مربع.

ووفقا للبرنامج، بحلول نهاية عام 2020، تم تحويل 4 مليارات و 449 مليون ليرة إلى سجون بنيت في 42 محافظة مختلفة. وستحول الحكومة 2 مليار و 246 مليون ليرة من ميزانية الدولة حتى نهاية العام الحالي للإسراع في بناء هذه السجون واستكمال بعضها.

كما تضمن البرنامج إنفاق 219 مليون ليرة هذا العام على 6 سجون، من المتوقع أن تتكلف مليارًا و667 مليون ليرة إجمالاً.

والسجون التي تعد من بين استثمارات حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيستمر تشييدها بأقصى سرعة هذا العام، حيث من المقرر أن يتم إنشاء سجنين منفصلين في ولايات “موغلا وتوكات” في منطقة مغلقة تبلغ مساحتها الإجمالية 124 ألف و617 مترًا مربعًا وسيتم الانتهاء منها في عام 2024.

وكانت النائبة من حزب الشعب الجمهوري عن إسطنبول، غمزة أكوش إلاجازدي، كشفت تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية.