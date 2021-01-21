أنقرة (زمان التركية)- قالت هيئة الإحصاء التركية إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء في تركيا، إلا أن ثقة الجمهور تزداد في الاقتصاد المحلي الذي يعاني صعوبات.

ورغم أن أسعار المواد الغذائية الارتفاع، وخاصة البيض وزيت عباد الشمس والدقيق والحليب ومنتجات الألبان، إلا أن الإحصاء التركية قالت إن ثقة الجمهور التركي في الاقتصاد تزداد.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 4 بالمائة على عن الشهر السابق ووصل إلى 83.3 في يناير. وانخفض مؤشر الوضع المالي للأسرة بنسبة 3.6٪ في يناير إلى 63.7٪.

وفي نوفمبر الماضي بلغ معدل التضخم النقدي 14.60 بالمئة في ارتفاع ساحق، وفقدت الليرة التركية نحو 35 بالمئة من قيمتها العام الماضي.

وأوضحت البيانات الرسمية أنه في الوقت الذي كان فيه مؤشر توقعات الوضع المالي للأسرة للأشهر الـ 12 المقبلة 78.9، ارتفع 6.3 في المائة في يناير إلى 83.8.

وعندما كان مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام لفترة الاثني عشر شهرًا القادمة كان 82.9 في ديسمبر، فقد ارتفع بنسبة 6.5 في المائة في يناير وأصبح 88.2.

وبالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية، بلغ مؤشر الإنفاق على السلع المعمرة في الأشهر الـ 12 المقبلة 92.6 في ديسمبر، وارتفع بنسبة 5.1 في المائة في يناير إلى 97.3.

يشار إلى أن المعارضة التركية تشكك في بيانات هيئة الإحصاء التركية، ولا تعتبر أنه تعكس الواقع.