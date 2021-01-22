أنقرة (زمان التركية) – أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء معدل الفائدة عند 17 بالمئة، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

وجاء ذلك، في بيان، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، برئاسة محافظه، ناجي آغبال، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي، رغم الآثار السلبية لقيود مكافحة جائحة كورونا.

وأكد المركزي التركي إبقاء السياسة النقدية المتشددة، مع إمكانية إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر، حتى يتم تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

وأشار إلى استمرار التباطؤ في الخدمات والقطاعات ذات الصلة، وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات.

يذكر أن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 بالمئة، في ديسمبر 2020.