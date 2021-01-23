القاهرة (زمان التركية) يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد الساحلية شمال شرق البلاد، والذي يعد الأضخم بمنطقة الشرق الأوسط.

الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قال إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال ، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد ، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف السفير بسام راضي أنه من المقرر أن يفتتح السيسي أبضاً بالفيديو كونفرنس عددآ آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.



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