أنقرة (زمان التركية)- بعد التحذيرات التي وجهتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”إلى تركيا بخصوص الجفاف، أكد الصندوق العالمي للجفاف أن تركيا تعاني من نقص المياه في 10 ولايات على رأسهم أنقرة وإسطنبول.

وقال بيان الصندوق العالمي للجفاف إنه وفقًا لتحليل بيانات 5 سنوات حول تنظيم المياه وإدارتها، فإنه من المتوقع حدوث جفاف كبير في تركيا، كما أن الأشخاص الذين يعيشون في المدينة بشكل خاص قد يواجهون مشاكل خطيرة في إمدادات المياه.

وأضاف البيان أن نصيب الفرد من استهلاك المياه سنويًا في تركيا يبلغ 1519 لترًا، ولكن مع وصول عدد السكان إلى 100 مليون في عام 2030، من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 1120 لترًا.

كما أشار البيان إلى أن تركيا تأتي في قائمة الدول ذات “الإجهاد العالي” من حيث نقص المياه.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كشفت أن أجزاء كبيرة من تركيا، أصبحت في مواجهة مع الجفاف الشديد مع انطلاق عام 2021.

وأوضحت ناسا أن منسوب المياه بالسدود في تركيا قد انخفض، فضلا عن انخفاض معدل هطول الأمطار بشكل واضح. كما أشارت إلى أن خزانات المياه في إسطنبول التي توفر المياه لصالح 15 مليون شخص يعيشون في المدينة، انخفضت إلى أدنى مستويات تخزين المياه منذ 15 عامًا.