أنقرة (زمان التركية)- أصبحت تركيا في المرتبة الرابعة أوروبيا من حيث فرض ضريبة الاستهلاك الخاص على المشروبات الكحولية.

تركيا التي تزيد ضريبة الاستهلاك الخاص مرتين في العام، تأتي بعد السويد وفنلندا وأيرلندا في فرض ضريبة الاستهلاك الخاص على المشروبات الكحولية.

ورغم أن الدول بشكل عام تطبق ضريبة الاستهلاك الخاص بما يتناسب مع الاستهلاك الكلي فيها، إلا أن الوضع مختلف في تركيا.

يبلغ الاستهلاك السنوي من المشروبات الكحولية في تركيا 40 مليون لتر، ولكننا نلاحظ وصول نسبة ضريبة استهلاك الخاص إلى 234 % وفقا لسعر اللتر الواحد من المشروبات الكحولية.

وضريبة الاستهلاك الخاص التي تصل 103 ليرة على 70% من المشروبات الكحولية التي تباع بـ 175 ليرة، ليست فقط على المستهلكين بل أيضا على المصنعين.

وقال ليفينت كومور، الرئيس التنفيذي لشركة “ماي” للمشروبات الكحولية، إن زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص في المشروبات الكحولية وصلت إلى 8 أضعاف، مضيفا: فقدنا 150 مواطنًا بسبب الكحول المزيف. متى سنتوقف عن زيادة الضريبة؟

وتحاول الحكومة التركية تقييد استهلاك الكحول عن طريق رفع سعرها، لكن بالمقابل تنتشر عملية تصنيع الكحول المغشوشة، والتي تتسبب سنويا في تسمم ووفاة المئات.