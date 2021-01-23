أنقرة (زمان التركية)ــ ثبتت وكالة “ستاندرز آند بورز” الدولية التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية في تركيا عند مستوى “B +” والعملة المحلية عند مستوى “BB”مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الوكالة قات إن الاقتصاد التركي حقق نموا قدره 0.9% في 2020 بفعل تحفيزات القروض، رغم أنه كان من المنتظر أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.3%، بحسب توقعها في يوليو الماضي..

وأشارت إلى أن تركيا تعود للسياسة الأكثر تقليدية بعد القرارات الأخيرة التي اتخذت في اتجاه تشديد السياسة النقدية.

وذكرت ستاندز آند بورز أن انخفاض التضخم وعجز الحساب الجاري آخذان في التراجع، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي.

البيان لفت الانتباه إلى تغير السياسة النقدية لتركيا بشكل كبير في نهاية عام 2020، لكنه ذكر أن معدل التضخم الذي يظل مرتفعًا.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.6 في المائة هذا العام، و 3.5 في المائة في عام 2022، و 3.3 في المائة في عامي 2023 و 2024، بنسبة 3.3 في المائة.

قُدِّر معدل البطالة في البلاد بنحو 13.4٪ في عام 2021، وتوقعت أن يكون 12٪ في عام 2022، و 11.2٪ في عام 2023، و 11.2٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12.5 بالمئة هذا العام و8.7 بالمئة في 2022 و8 بالمئة في 2023 و8 بالمئة في 2024.