أنقرة (زمان التركية) – اعترف مسئول أمن تركي لأسرة مواطن باختطافه وإخفائه قسريا.

المواطن جوكهان جونيش، اختفى تماما منذ 20 يناير الماضي.

قالت جول حيات جونيش شقيقة جوكهان جونيش، إنها في يوم الجمعة الماضي التقت بمدير أمن في مديرية أمن إسطنبول، مشيرة إلى أنه قال لها “سنسلمه لكم في أقرب وقت ممكن”.

وأوضحت جول حيات أن مدير الأمن لم يقل “سنجده لكم”، ولكن قال “سنسلمه لكم”، أي أنه بين أيديهم.

وتابعت شقيقة المختطف: “ليعطوا لنا معلومات عن شقيقي الآن دون انتظار، اليوم تم اختطاف أخي، وغدا ربما يكون شخص آخر. ليتحدث الجميع”.

ونظمت جول حيات وقفة احتحاجية، للتنديد باختطاف الأمن التركي جوكهان جونيش منذ الـ20 من يناير، لكن السلطات اعتقلت 12 شخصا من المشاركين في الاحتجاج، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

وأكدت جول حيات أنها قامت بإبلاغ مركز شرطة الشهيد زكي قايا باختفاء شقيقها، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عن البحث عن شقيقها، ولن تصمت على حقه، ولن يستطيع أحد أن يرهبها أو يخوفها.حسب قولها.

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.