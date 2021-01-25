أنقرة (زمان التركية)- يواجه مواطن تركي السجن عامين و4 أشهر بتهمة إهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشتبه به إ.ي.، الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله بتهمة إهانة وزير الداخلية صويلو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب تعليقًا مليئًا بالشتائم على صورة لوزير الداخلية مع والدته المريضة، صدرت لائحة الاتهام ضده والتي تطالب بسجنه لمدة تتراوح من سنة وشهرين إلى سنتين و 4 أشهر بتهمة “إهانة موظف عمومي بسبب وظيفته”.

وتم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية السادسة والثلاثين في باكيركوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها صويلو دعوى قضائية ضد مواطن تركي يتهمه بإهانته. ففي أغسطس 2020، اعتقلت قوات الشرطة التركية، مواطنًا يبلغ من العمر 46 عامًا، في مقاطعة بودروم التابعة لمدينة موغلا التركية، بتهمة نشر منشورات تشهيرية بصويلو، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.