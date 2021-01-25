أنقرة (زمان التركية) – بلغت قيمة المبالغ المالية التي ذهبت من جيوب المواطنين لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “TRT ” خلال 3 سنوات 7 مليارات و258 مليون ليرة تركية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي نشرت تقاريرها السنوية الخاصة بأعوام 2017، 2018، 2019.

وبحسب التقارير المنشورة على الموقع الرسمي، فإن المبالغ الممنوحة للتلفزيون التركي من إجمالي الرسوم المخصومة من فواتير الكهرباء بلغت 7.2 مليار ليرة في ثلاث سنوات.

وتتكون إيرادات التلفزيون التركي من من أسهمه ورسوم البانديرول المترتبة على فواتير الكهرباء التي يدفعها المواطنين والاجهزة السمعية والبصرية.

وفقًا لقانون إيرادات التلفزيون التركي رقم 3093، يتم تحويل رسوم بانديرول المحصلة من الراديو والتلفزيون والفيديو والأجهزة المدمجة وأي أجهزة يمكنها استقبال البث المرئي و / أو الصوتي إلى التلفزيون.

وهناك انتقادات موجهة للتلفزيون الرسمي التركي لأنه يتصرف مثل أداة تابعة للحكومة رغم أن أغلب موارده من جيب المواطن.

وبلغت إيرادات التلفزيون 2 مليار و163 مليون ليرة تركية في عام 2017، و2 مليار 293 مليون ليرة تركية في عام 2018، و2 مليار 802 مليون ليرة تركية في عام 2019.