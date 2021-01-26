أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي في تركيا عن تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 4 في المئة خلال شهر واحد وتراجع أصوات تحالف الجمهور الحاكم بنحو 7 نقاط خلال خمسة أشهر.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة إسطنبول للدراسات والأبحاث الاقتصادية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفيما يلي طرح لنتائج استطلاع الرأي:

-نسب أصوات الأحزاب قبل توزيع أصوات الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم بعد:

العدالة والتنمية: 31.6 في المئة

من لم يحددوا موقفهم بعد: 17.7 في المئة

الشعب الجمهوري: 16.5 في المئة

الخير: 12.8 في المئة

الشعوب الديمقراطي الكردي: 8.5 في المئة

الحركة القومية: 7.6 في المئة

الديمقراطية والتقدم: 2.6 في المئة

المستقبل: 0.8 في المئة

السعادة: 0.4 في المئة

آخرون: 1.4 في المئة

-بعد توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم بعد:

العدالة والتنمية: 36.2 في المئة

الشعب الجمهوري: 20.3 في المئة

الخير: 16.7 في المئة

الشعوب الديمقراطي الكردي: 10.6 في المئة

الحركة القومية: 9.1 في المئة

الديمقراطية والتقدم: 3.6 في المئة

المستقبل: 1.3 في المئة

السعادة: 0.6 في المئة

آخرون: 1.7 في المئة