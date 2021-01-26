أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 55 شخصا في إطار حملتين تستهدفان المنتمين إلى حركة الخدمة في عدة ولايات بينها أنقرة وإسطنبول.

وصدرت قرارات اعتقال بحق 36 شخصا أغلبهم من رجال الأعمال والتجار خلال حملة أمنية في 5 ولايات مركزها إسطنبول.

كما أصدرت السلطات قرارات اعتقال بحق 19 شخصا آخرين في إطار حملة أمنية أخرى تضم 13 مدينة مركزها مدينة أنقرة.

هذا وداهمت قوات الأمن منازل الصادر بحقهم قرارات اعتقال في ساعات الصباح.

وليس من المعروف بعد عدد الأشخاص الذين اقتادتهم قوات الأمن إلى مديريات الأمن.