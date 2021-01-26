أنقرة (زمان التركية) – أقدم مزارع تركي في ولاية ملاطيا على محاولة إشعال النيران في نفسه أمام بنك الزراعة بالمدينة لعجزه عن سداد ديونه.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولي أغبابا، نشر على تويتر اللقطات الخاصة بالواقعة، ويظهر المزارع الذي ينتج التبغ يسكب البنزين على جسده أولا من ثم قذف التبغ الذي أحضره على متن جراره صوب البنك.

المارة منعوا المواطن من إشعال النيران في جسده.

واستنكر أغبابا الواقعة، قائلا: “من ناحية هناك القرض المهدور بقيمة مليار ليرة في جزر فيرجن وإرجاء تحصيل ديون الملحن سردار أورتاش والمساعدات الغير متناهية لأنصار الحزب الحاكم ومن ناحية أخرى هناك مزارع ينتج التبغ في ملاطيا يحاول إشعال النيران في نفسه بسبب ديونه”.

شاهد.. المزارع التركي الذي لم يستطع دفع ديونه المتراكمة يحاول إشعال النيران في نفسه أمام بنك "الزراعة" الرسمي https://t.co/DsTBn24Hvt — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) January 26, 2021



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