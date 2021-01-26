جيبوتي (زمان التركية) – أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها جمهورية جيبوتي التي يزورها حاليا، وأثنى على خطة تحويل جيبوتي إلى مركز عالمي للتجارة الدولية.

وشدًّد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي على أن البرلمان العربي يدعم الجهود التنموية الملحوظة التي تقوم بها جيبوتي بقيادة رئيس الحكومة عبدالقادر كاميل، مضيفاً أنه ينتهز فرصة هذا اللقاء الهام لدعوة جميع الدول العربية إلى تعزيز تواجدها وانفتاحها على جمهورية جيبوتي وتطوير الشراكة معها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، سواء من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نشاط الشركات العربية فى العديد من القطاعات الحيوية بها، وخاصة مشروعات البنية التحتية، أو من خلال فتح المزيد من الخطوط الجوية معها.

وقال العسومي إن جهود الرئيس إسماعيل عمر جيلة انعكست في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن إدراجها ضمن قائمة العشرين بلداً الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، مُثمناً قدرتها على توظيف الأبعاد الاستراتيجية لموقعها الجغرافي المتميز في القارة الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.