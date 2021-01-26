أنقرة (زمان التركية) – استاء رئيس بلدية أنقرة السابق، مليح جوكشاك، من مبادرة رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور يافاش إلى الإعلان عن الشروع دفع في علاوات التأمين الصحي العام قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

جوكشاك عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي اجبره أردوغان على الاستقالة من منصبه في عام 2017 في إطار التعديلات التي أجراها بدعوى وجود “تآكل” في بعض كوادر الحزب، زعم أن داخل حزب العدالة والتنمية من وصفهم بـ”عديمي الشرف”، وهم الذين من سربوا قرار البدء في تقديم علاوات التأمين الصحي العام إلى منصور يافاش المنتمين لحزب الشعب الجمهوري ليبشر هو المنتظرين لهذا القرار بدلاً من أردوغان.

وقام جوكشاك بنشر المرسوم الرئاسي الخاص بعلاوات التأمين الصحي العام، الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونُشر في الجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وخلال تعليقه على الأمر هاجم جوكشاك عمدة انقرة، متهمًا إياه بخطف الأصوات عن طريق تشكيل انطباعات خاطئة، وزعم أن البعض من داخل حزب العدالة والتنمية أبلغوه بأمر المرسوم قبل صدوره.

وأضاف قائلا: “قمت بنشر تغريدة حول الأمر قبل يوم واحد من صدور المرسوم بعدما أبلغك بعض عدماء الشرف من أعضاء حزبنا بأن الرئيس سيصدر مرسوما جديدا”.

وكان منصور يافاش قد أعلن خلال تغريدة نشرها على تويتر أنه سيتم البدء في سداد علاوات التأمين الصحي العام لضحايا تأخير سن التقاعد.