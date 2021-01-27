(زمان التركية)ــ كشف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF)، نهاد أوزدمير، أن إجمالي خسائر قطاع كرة القدم 1.2 مليار ليرة بسبب تفشي كورونا وتغير سعر الصرف، وفسخ الشركة التركية تعاقدها مع الاتحاد.

وأشار أوزدمير إلى أن أكبر مصدر دخل للأندية هو من البث، وأن الأندية خسرت ما بين 30 و40 في المائة من إيراداتها، فيما يبلغ إجمالي ديون الأندية الأربعة الكبار في تركيا 14 مليار ليرة.

وأشار إلى تأثير فسخ شركة بي إن سبورت القطرية تعاقدها مع الأندية التركية، وقال “الشركة القطرية قالت: لا يمكننا دفع هذه الأموال” بسبب تغيرات سعر الصرف.

أوضح أوزدمير أنه “بسبب الوباء وزيادة أسعار الصرف، انخفض دخل 21 ناديًا بمقدار 1.2 مليار ليرة”.

وأضاف “لم نحل هذه الأزمة بهيكلة الديون، أعتقد أننا -فقط- أجلنا المشكلة” فيما دعا الحكومة إلى تبني تمويل الأندية، وفق مشروع قانون معروض حاليًا على البرلمان.

وقال إنه لزيادة دخل الأندية مرة أخرى سيتم عقد مناقصة من أجل منح حق بث المباريات لوسيلة إعلامية بدلا من بي إن سبورت.

وقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم “سوف ندعو جميع منظمات الإعلام لتقديم عطاءات. سنقوم بتقديم مناقصة بث جديدة. في الفترة بين ديسمبر ويونيو.. إذا كان الوباء في طريقه للاختفاء يمكننا تقديم مناقصة لزيادة الإيرادات، يمكن أن يتحسن الوضع المالي لأنديتنا”.

وذكر أوزدمير أنهم فرضوا الانضباط على نفقات الفريق من خلال وضع حدود ، “إن المبلغ المرتفع للديون ليس حدث هذا العام ، بل تراكم السنوات. كما كشف أن إجمالي ديون النوادي الأربعة الكبار يبلغ 14 مليار ليرة تركية.

وذكر نهاد أوزدمير أن إجمالي الدخل من كرة القدم التركية 800-850 مليون دولار، مشيرا إلى أن تركيا في المرتبة السادسة أوروبيا.

وأوضح نهاد أوزدمير، أن 20 فريقًا سيتنافسون في الدوري الممتاز الموسم المقبل ، وأوضح أن رأيه هو الاستمرار بهذا الرقم.