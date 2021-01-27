أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا اليوم أربعة أشخاص، بينهم متقاعدون من الجيش، في إطار الاعتقالات الجماعية التعسفية التي تنفذها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد المنتمين إلى حركة الخدمة.

وأصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 4 أشخاص، من بينهم ثلاثة برتبة عميد تقاعدوا من الجيش.

وفي ساعات الصباح داهمت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة المنازل التي يقيم بها، العسريين المتقاعدين جلال الدين شوبان ونوري شانكيك وسردار أتاسوي.

هذا وتم التحفظ على الجنرالات الثلاثة المتقاعدين داخل زنزانة بشعبة وحدة مكافحة الإرهاب. ،

يشار إلى أن تحقيقات الانتمار حركة الخدمة متواصلة منذ ظهور فضائح الفساد والرشوة في 2013.