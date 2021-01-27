أنقرة (زمان التركية)- يبدو أن المواطن التركي على موعد جديد مع زيادة في الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر المواد الخام البلاستيكية، ستؤثر حتى على عبوات المياه.

خلال الأشهر الأخيرة كانت هناك زيادة في الأسعار بأكثر من 100 في المائة من حيث القيمة الدولارية في المواد الخام البلاستيكية، والتي تعتمد عليها البلدان الأجنبية بنسبة 85 في المائة.

وزاد سعر المواد الخام PVC، والتي تستخدم بشكل رئيسي في الأبواب والنوافذ والأنابيب في المنازل، بنسبة 56 بالمائة بالدولار في الأشهر الثلاثة الماضية و 137 بالمائة في الأشهر الستة الماضية.

كما بلغت الزيادة في الأسعار بالدولار في المواد الخام “aype film” المستخدمة في الأغلفة والأكياس والعبوات والأغشية الرقيقة المطاطية المستخدمة في الصوبات الزراعية حيث تُزرع الفاكهة والخضروات، 40 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية و 60 بالمائة في الماضي 6 اشهر.

وارتفع سعر البولي بروبلين، الذي يستخدم كمواد خام في إنتاج العبوات المستخدمة في المنتجات الغذائية ولعب الأطفال والعديد من المستلزمات الطبية، بنسبة 40 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال يافوز أرأوغلو رئيس مؤسسة البحث والتطوير والتعليم لصناع البلاستيك الأتراك، إنهم يعانون من زيادة في الأسعار ونقص في العرض، مشيرا إلى أنه إذا لم تتدخل الحكومة، فستكون هناك زيادات في الأسعار في كل منتج يتم استخدامه تقريبًا.

وتابع أر أوغلو: “80 بالمائة من تكلفة الزجاجة البلاستيكية التقليدية سعة نصف لتر عبارة عن زجاجة بلاستيكية و 20 بالمائة ماء، لذلك إذا زادت المواد الخام بنسبة 50 بالمائة، سيرتفع سعر المياه بنسبة 40 بالمائة”.

وشدد أر أوغلو على أن ارتفاع أسعار البلاستيك سيؤدي إلى زيادة التكلفة والأسعار في العديد من المنتجات من المياه إلى المنتجات الغذائية الأخرى، من السيارات إلى الملابس الجاهزة، ومن السلع البيضاء إلى البناء، ومن الزراعة إلى الإلكترونيات، وذلك إذا لم يتم اتخاذ تدابير، فلن يكون من الممكن للدولة تحقيق أهداف التضخم.