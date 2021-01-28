باليكسير (زمان التركية) – كشفت التحقيقات أن 148 معتقلًا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي في تركيا سلّموا المنظمة الإرهابية 1.5 مليون ليرة تركية خلال 3 سنوات.

وأفادت مصادر، أن هؤلاء اعتقلوا في نطاق تحقيق مكتب المدعي العام في باليكسير ضد داعش، والذي يغطي 58 مقاطعة.

وتتواصل الإجراءات بحق 126 معتقلًا من أصل 148 مشتبهًا به تم القبض عليهم في تركيا ضمن التحقيق بتمويلهم تنظيم داعش.

وفي التحقيق الذي يجري بناءً على قانون منع تمويل الإرهاب ومساعدة المنظمة، كُشف عن أن المشتبه بهم أرسلوا أموالًا باسم “التبرع لجمعية” إلى حساب MHK، المكلف بتحويل الأموال إلى أعضاء التنظيم في سوريا.

وتبين في التحقيقات أن المشتبه بهم استثمروا قرابة 1.5 مليون ليرة في حساب MHK خلال ثلاث سنوات، وتم تحويل الأموال إلى أعضاء التنظيم في سوريا والعراق.

وضبطت فرق الأمن خلال عمليات البحث مواد ترمز إلى التنظيم وكتب ووثائق تظهر حركة الأموال.

وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المتهمين الـ 22 الآخرين.

وأصدر مكتب المدعي العام في باليكسير مذكرة توقيف بحق 148 مشتبهاً بهم في إطار التحقيق ضد داعش.

وأطلقت فرق من قيادة درك المقاطعة وإدارة مكافحة الإرهاب بالقيادة العامة لقوات الدرك وقيادة المخابرات عمليات في 58 مقاطعة، واعتقلت 126 مشتبهًا بهم في عملية متزامنة.