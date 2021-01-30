أنقرة (زمان التركية)- كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المتحور في البلاد، ارتفع إلى 128.

وخلال تغريدة على تويتر، قال قوجة إن الحاملين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا في تركيا، يتوزعون على 17 ولاية تركية.

وأضاف قوجة أن التحور الحاصل في فيروس كورونا في تركيا لا يؤثر حاليا على عملية التلقيح ضد الفيروس، إلا أن الطفرات الجديدة قد تولد صعوبات في القضاء على الفيروي.

وشدد الوزير على ضرورة الحذر من خطر السلالات المتحورة من فيروس كورونا، مضيفا أن الكمامة والتباعد الاجتماعي ما زالا من أفتك الأسلحة في يدنا في مواجهة الفيروس، وأن التحكم بعدد المصابين ما زال متاحا، ولكن يجب إدراك قيمة ذلك والتحرك بحذر والابتعاد عن الأوساط المزدحمة.

وأشار قوجة إلى أن أحد أسباب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكورونا في أوروبا مؤخرا، هو السلالات المتحورة من كورونا.