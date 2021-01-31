أنقرة (زمان التكية)ــ تضرر جسر بسبب السيول والرياح العاتية في ولاية هاتاي جنوب تركيا، وغمرت المياه الأراضي الزراعية، في حدث يتكرر كل عام.

وأثرت العواصف الرعدية والرياح القوية سلبًا على الحياة في مناطق أنطاكيا وسامانداغ وأرسوز في هاتاي.

الجسر الواقع في حي كوزي تيبي بناحية أنطاكيا انهار بسبب الرياح العاتية التي ضربت هاتاي مساء أمس وازداد تأثيرها تدريجياً.

فيما غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية في منطقة ميدان في منطقة سامانداغ، وتطايرت أسطح بعض المنازل بسبب الرياح القوية.

في منطقة أرسوز، تضررت بعض بساتين الحمضيات بسبب فيضان مجرى النهر الذي يمر عبر منطقة أرباتشيفليك.



نائب رئيس بلدية أرسوز سامي أوستون قال لوكالة الأناضول إن عمليات تصريف المياه مستمرة في الأراضي الزراعية والشوارع.

حدثت فيضانات في بعض أجزاء قناة الري التي تمر عبر سهل أميك بسبب هطول الأمطار في منطقة أنطاكيا.

غمرت المياه العديد من الحظائر في أحياء Aşağıoba و Paşaköy، عندما غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية.

وذكر عطا جيزر، أحد سكان الحي أن السهل تغمره المياه كل عام بعد هطول الأمطار، وقال إن حقله المزروع وحظيرته تضررا بسبب الفيضانات. معربًا عن تعرضهم للإيذاء، قال جيزر إنهم ينتظرون المساعدة.

كما بقيت بعض المركبات على الطريق بسبب البرك في حي أوداباشي.