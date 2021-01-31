أنقرة (زمان التركية)- على الرغم من حظر فصل الموظفين أثناء تفشي فيروس كورونا في تركيا، انخفض العام الماضي عدد العاملين في البنوك بنحو 2224، فيما تم إغلاق 256 فرعا.

تقرير جمعية البنوك التركية (TBB) لشهر ديسمبر 2020، أوضح أنه أثناء تفشي فيروس كورونا، انخفض العام الماضي عدد العاملين في البنوك بنحو 2224، فيما تم إغلاق 256 فرعا. بلغ عدد الفروع التي أغلقت في 5 سنوات 838 فرعًا وبلغ عدد الفقدان الوظيفي 10 آلاف و86.

ووفقًا للتقرير، فإن البنوك، التي استمرت في تسريح الموظفين بنفس وتيرة السنوات السابقة، على الرغم من حظر الفصل في العام الأخير، زادت ربحيتها لكل فرد بنسبة 31٪ بحلول نهاية نوفمبر 2020.

ارتفعت نسبة ربحية البنوك قبل الضرائب إلى إجمالي عدد موظفيها، أي ربحيتها لكل فرد، من 280 ألف ليرة تركية في نوفمبر 2019 إلى 366 ألف ليرة تركية في نهاية نوفمبر 2020.

وارتفع معدل فقدان الوظائف لمدة 5 سنوات في القطاع إلى 10 آلاف 86 وزاد عدد الفروع المغلقة إلى 838. وفقًا للتقرير، يعمل 54 بنكًا مع 9.943 فرعًا اعتبارًا من ديسمبر 2020. ومن اللافت للنظر أن عدد الفروع انخفض إلى أقل من 10 آلاف فرع للمرة الأولى، فيما انخفض عدد الموظفين إلى 186،613.

رئيس قسم المالية والمصرفية بجامعة باشكنت أ.د. شينول بابوشتشو قال إن الرقمنة والتطورات التكنولوجية كان لها تأثير على الانخفاض وأن العملية تسارعت مع الوباء. وصرح بابوشتشو أن التراجع سيستمر في السنوات القادمة.