أنقرة (زمان التركية) – رفعت شركة مصانع السكر في تركيا سعر كيلوجرام السكر من 3.57 ليرة إلى 3.93 ليرة بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة إليها.

وكان عام 2019 قد شهد آخر زيادة في سعر السكر، حيث ارتفع سعر كيلوغرام السكر من إنتاج شركة Türkşeker، إلى 3.57 ليرة بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة وإلى 3.85 ليرة مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة.

كما ارتفع سعر الكحول الإيثيلي الزراعي إلى 5.46 ليرة بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة وإلى 6.44 ليرة بإضافة ضريبة القيمة المضافة.

وكشف البيان الأخير الصادر عن شركة مصانع السكر التركية عن ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 3.93 ليرة بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة إليها وإلى 4.24 ليرة بإضافة ضريبة القيمة المضافة، بينما ارتفع سعر الكحول الإيثيلي الزراعي إلى 8 ليرات بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة وإلى 9.44 ليرة بإضافة ضريبة القيمة المضافة.

من جهة أخرى، يواصل سعر زيت عباد الشمس ارتفاعه الجنوني في تركيا، وكسر الأرقام القياسية، حيث وصل ثمن الـ5 لتر منه إلى 85 ليرة، ومن المتوقع زيادته بنسبة 20% قريبا.

وشهد العام الماضي زيادة في أسعار 120 منتجًا غذائيًا مقارنة بالعام السابق، وانخفض سعر 5 منتجات.