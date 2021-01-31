أنقرة (زمان التركية)- أشعل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير، لوطفو تورقان، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة مزعومة للسلطان عبد الحميد الثاني السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية.

تورقان نشر صورة السلطان على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب عليها أن بعض المصادر تشير إلى أن هذه الصورة تم التقاطها في العام 1918، وإنها كانت الصورة الأخيرة للسلطان عبد الحميد قبل وفاته.

ووجه النائب التركي تساؤلا للمتابعين، حول إن كان لديهم معلومات عن هذه الصورة أم لا.

كانت أغلب الردود على تورقان، أن هذه الصورة ليست للسلطان عبد الحميد الثاني، مشيرين إلى أن الشخص الموجود في الصورة لا يشبه أبدا السلطان العثماني، وأن هناك تزييفا واحتيالا في الأمر.

وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلا: لتترك مثل هذه الأمور يا سيد تورقان، فالشعب لديه مشاكل أكثر أهمية من هذا. الأسواق والأسعار مشتعلة، هناك بطالة وفقر ومرض.

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