أنقرة (زمان التركية) – تسبب عرض منصة بيع إلكترونية تابعة للبريد التركي زيت عباد الشمس بسعر أغلى من السعر الذي عرضته الشركة الموردة له، في انتقادات كبيرة.

ويواصل سعر زيت عباد الشمس ارتفاعه الجنوني في تركيا، وكسر الأرقام القياسية.

وتبين أن شركة البريد التركي بي تي تي (PTT) تعرض عبر منصتها للبيع الإلكتروني زيت عباد الشمس بزيادة تتراوح من 15 إلى 20% من السعر الذي تبيعه الشركة الموردة في الأسواق.

فقد عرض موقع PttAVM.com، منصة البيع التابعة للبريد، 10 لترات من زيت عباد الشمس بسعر 176.89 ليرة، ومن ثم تبين أن الشركة الأصلية الموردة له تطرحه في الأسواق بسعر 145.90 ليرة.

هذه الخطوة أثارت استياءً كبيرًا بين الأتراك الذين يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقع ذلك على الرغم من أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أعلنت أن شركة البريد سوف تبيع مواد غذائية أرخص مما يعرض في السوق، عندما اشتكى المواطنون عن غلاء الأسعار.

وظهر أن منصة البيع الإلكتروني التابعة للبريد التركي اشترت زيت عباد الشمس المرتفع سعره من شركة يمتلكها رئيس غرفة الصناعة في مدينة قونيا طاهر بويوك حلواجي.

المدير العام لموقع PttAVM.com، هاكان تشيفيك أوغلو، تنصل من المسؤولية، ملقيًا الأمر برمته على الشركة الموردة.

قال تشفيك أوغلو في بيان: “موقعPttAVM.com هو سوق يضم مئات من موردي الخدمات العامة، وهو منصة التطبيقات والتجارة الإلكترونية. ومثل العديد من مواقع التجارة الإلكترونية العاملة في تركيا، يقوم الموردون بتسليم منتجاتهم إلى المستهلك النهائي من خلال منصتنا، وبالتالي فهم من يحددون الأسعار بأنفسهم في ظل ظروف السوق الحرة”.

وشدد تشفيك أوغلو على أن الادعاء بأن PTTAVM تبيع زيت عباد الشمس بسعر أعلى لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أنه تم رفع جميع أنواع الإجراءات القانونية ضد الشركة التي قدمت منتوجها لشركة البريد التركي وتبين أنها تلاعبت في سعر زيت عباد الشمس، على حد تعبيره.