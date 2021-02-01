أنقرة (زمان التركية)- قال مظلوم كوباني، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنه سيكون هناك تعاونًا مع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.

ونفذت “قسد” خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عمليات مشتركة مع الجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا، ضد تنظيم داعش الإرهابي.

كوباني قال إنه سيتم الاتفاق على برنامج تعاون جديد مع إدارة بايدن.

وأضاف أن انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة منحه أملًا أكبر في حل واقعي للأزمة السورية، وأن التنسيق مع روسيا مستمر، مشيرا إلى أنه كان من الصعب دائما تحقيق التوازن في العلاقات مع واشنطن وموسكو.

يذكر أن مظلوم كوباني كان أكثر اسم ظاهر أثناء العملية العسكرية التركية في أكتوبر 2019 شرق سوريا.

وشكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “كوباني” عدة مرات خلال العملية وبعدها، ما تسبب في عدم ارتياح في أنقرة.

من جهتها تعتبر تركيا قوات سوريا الديموقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، وتصنف نواتها الرئيسية وحدات حماية الشعب الكردية تنظيما إرهابيا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قال: “يجب على أمريكا تسليم هذا الرجل إلينا”.