أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الرد العنيف على احتجاجات طلاب جامعة البسفور المعترضين على تعيين رئيس لجامعتهم بقرار رئاسي غير مقبول وغير مبرر.

وحسب التقاليد، يختار الأكاديميون رئيس الجامعة، الذي يسيطر على معظم الحياة الجامعية، من أساتذة الجامعة، وبالتالي انحرف أردوغان عن هذه القاعدة بتعيينه القيادي في حزب العدالة والتنمية مليح بولو.

وأوضح باباجان أن التطورات الأخيرة في جامعة البوسفور تقلق الجميع، مشيرا إلى أن السياسات الداخلية التي أوجدتها الحكومة من خلال الاستقطاب والتضارب، بدأت في إلحاق ضرر كبير بالبلد.

وتابع باباجان: “الحكومة التي لا تستطيع حل أي من مشاكل البلاد، تشغل الشعب بالكامل من خلال الأعمال العدائية. تخلق الحكومة والصحافة الموالية جوًا بأيديهم لتتخذ شرائح مختلفة من المجتمع موقفًا تجاه بعضها البعض. هذا وضع خطير للغاية. أولئك الذين يديرون البلاد يجب أن يكونوا على دراية بهذا ويجب على الجميع التصرف بحكمة “.

وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم أن طلاب البوسفور احتجوا بناء على حقهم الذي كفله الدستور لهم، ففي المجتمع الديمقراطي، يمكن للجميع تنظيم اجتماعات ومظاهرات، طالما أنها لا تنطوي على عنف.

وأضاف باباجان أنه تم اعتقال 159 طالبا من البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في جامعة تعد واحدة من أبرز الجامعات في تركيا. مثل هذا التطبيق ضد الطلاب غير مقبول في أي مؤسسة.

يذكر أن جامعة البوسفور تشهد احتجاجات واسعة منذ فترة طويلة، بعد تعيين أردوغان للقيادي في حزب العدالة والتنمية مليح بولو رئيسًا الجامعة.

واليوم أعلنت ولاية إسطنبول إخلاء سبيل 98 طالبا من المعتقلين في الاحتجاجت التي شهدتها الجامعة بالأمس.