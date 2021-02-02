أنقرة (زمان التركية) – شهد مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية في منطقة أفجيلار بإسطنبول عراكا واشتباكا بالأيدي بسبب تقديم قائمتين مختلفتين لانتخاب الفريق الإداري المحلي لشعبة الحزب الحاكم في المنطقة.

وبعدما لم يسمح لأحد الأطراف بتقديم قائمته الخاصة بالأسماء المرشحة للوظائف الإدارية في شعبة الحزب الحاكم، اشتعل شجار تخللته عراك باللكمات والركلات، ووثقت ذلك الكاميرات.

المحامي سيبرايل أكباش العضو الذي مُنع من الانضمام إلى قائمة المرشحين لتولي وظائف إدارية بشعبة حزب العدالة والتنمة، قال: “حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الديمقراطية، ويتحدث عن العدالة، لذا يجب أن يسمح لأعضائه بالمنافسة بطريقة ديمقراطية”.

ونشر الصحفي التركي أحمد أرميش مقطع فيديو لشجار أعضاء حزب العدالة والتنمية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق أرميش على الفيديو قائلا: “شاهدت ما حدث في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في منطقة أفجيلار، لقد حزنت كثيرا، هل هناك أمور لا تسير على ما يرام في الحزب الحاكم؟ هل الرئيس رجب طيب أردوغان على علم بما يحدث؟ متى وصل حزب العدالة والتنمية إلى مثل هذه الحالة يا ترى؟”، على حد قوله.

وقال المحامي الذي منع من الترشح: “أعتقد أن رئيس الشعبة في أفجيلار يمكن أن ينجح ليس بالاعتماد على منصبه، ولكن من خلال لمس القلوب. وأعتقد أن أي عمل يتم إنجازه دون مراعاة آراء القاعدة الحزبية سينتج عنه الفشل. ويجب تطبيق قواعد الحزب”.