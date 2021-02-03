أنقرة (زمان التركية) – قررت السلطات في تركيا وقف متابعة بلاغ اختفاء حسين غالب كوتشوك أوزيكيت، المقرر السابق رئاسة الوزراء المختفي قسريًا في أنقرة منذ أكثر من شهر.

وعبر موقع تويتر أعلنت ابنة أوزيكيت نورسينا كوتشوك أوزيكيت خبر إغلاق نيابة كوجالي الملف الخاص باختفاء والدها المتغيب منذ التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

نورسينا قالت: “لا نستطيع تلقي أية أنباء من والدي منذ 36 يوما. كنت قد تقدمت ببلاغ حول اختفاء في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبالأمس علمت أنه تقرر وقف متابعة البلاغ عندما ذهبت لمقابلة المدعي العام في كوجالي. المدعي العام أبلغني أنه لا يوجد جرم يمكنه التحقيق فيه، فأخبرته أنني أعتقد بأن والدي مختطف. فأبلغني بأن أتقدم بطلب إلى نيابة أنقرة. الإجراءات متواصلة عبر أنقرة ولم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن”.

أضافت ابنة كوتشوك أوزيكيت أنها تقدمت بطلب إلى نيابة أنقرة وتنتظر أن يتم دمج الملفين، قائلة: “تم إغلاق الملف في كوجالي وأشعر باليأس من أن يتم إغلاق الملف في أنقرة نظرا لعدم تعيين مدع عام بعد مرور 18 يوما على اختطاف والدي. كنا قد أوضحنا أنه لم يتم متابعة فحص السجلات وعملية التحقيق جيدا، وإن لم نتلقى ردا من المحكمة الدستورية سنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق قالت نور سناء كوجوك كوزيكيت إنها تتلقى أنباء عن اختطاف والدها، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية عن اختفاء والده.

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.