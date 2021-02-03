أنقرة (زمان التركية)- هزم فريق فنربخشه التركي نظيره هاتاي سبور بنتيجة 1/2، في مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل هدفي فنربخشه مامي بابا تيام في الدقيقة 26، وجان كلود بيلونج في الدقيقة 88.

أما هدف هاتاي سبور فسجله أرون بوييندزا في الدقيقة 90.

بعد هذه النتيجة، واصل فنربخشه، الذي حقق الفوز الثالث على التوالي والثامن في آخر 9 مباريات، صدارته برصيد 48 نقطة.

أما هاتاي سبور فيأتي في المركز السابع بإجمالي عدد نقاط يصل إلى 35.

في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الممتاز، سيستضيف فنربخشة غلطة سراي في الديربي العملاق، بينما يذهب هاتاي سبور إلى قاسم باشا.